Kırklareli’nde Alkol Ve Gıda Denetimi Yapıldı

EĞLENCE MEKANLARINDA DENETİM BİLGİLERİ

Kırklareli’nde, eğlence mekanlarında alkol ve gıda ürünleri üzerine denetimler gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, yapılan denetimlerde alkollü ürünlerin bandrollerini ve gıda ürünlerini titizlikle inceledi. Denetimlere, Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve Şube Müdürü Devrim Öden de katıldı.

İşletmelerin hijyen koşulları, ürün güvenliği ve yasal uygunlukları detaylı olarak incelendi. Denetimlerde sorun tespit edilen bazı işletmeler hakkında işlem uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bu denetimlerin aksamadan devam edeceğinin altını çizdi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için ekiplerin sahada aktif olarak çalıştığını dile getiren Karaca, denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. Bu tür denetimler, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Aydın’ın 14 Mahallesi Karantinaya Alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Çobanisa Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edildi. Bu nedenle Nazilli'deki 14 mahallede karantina uygulamasına geçildi ve hayvan hareketleri durduruldu.
Malatya’da Operasyonla 3 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda sokak satıcılarına yönelik 3 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

