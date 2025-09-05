Kırklareli’nde Alkol Ve Gıda Denetimi Yapıldı

EĞLENCE MEKANLARINDA DENETİM FAALİYETİ

Kırklareli’nde eğlence mekanlarında alkol ve gıda denetimi gerçekleştirildi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, mekanlarda alkol ve gıda ürünleri üzerinde denetim yaptı.

DENETİMİN İÇERİĞİ VE KATILIMCILAR

Denetim sırasında alkollü ürünlerin bandrolleri, işletmelerin hijyen koşulları, ürün güvenliği ve yasal uygunlukları gözden geçirildi. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve Şube Müdürü Devrim Öden de katıldı. Sorun tespit edilen işletmelere yönelik gerekli işlemler yapıldı.

DEVAM EDEN DENETİMLER

İl Müdürü Gökhan Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti ve bu denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.