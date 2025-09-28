Haberler

Kırklareli’nde Amatör Balıkçılara Denetim Yapıldı

AMATÖR BALIKÇILARA YÖNELİK DENETİM

Kırklareli’nde amatör balıkçılara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, özellikle Babaeski ilçesinde yer alan baraj gölleri ve göletlerde uygulama yaptı.

DENETİM DETAYLARI VE KONTROLLER

Denetim esnasında ekipler, amatör balıkçıların gerekli olan evraklarını inceledi ve oltalarına taktıkları yemleri kontrol etti. Bu denetimlerin, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu koruma amacı doğrultusunda devam edeceği ifade edildi.

