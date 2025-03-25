Kırklareli’nde Araç Çarpışması: 2 Yaralı

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YARALILAR VAR

Kırklareli’nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kızılcıkdere köyü yakınlarında, Cemal H.’nin kullandığı 35 AH 1402 plakalı otomobil ile Nedim G.’nin yönetimindeki 38 LU 625 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA SONRASINDA HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada, sürücülerden Cemal H. ile beraberindeki Raif H. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, hastaneye kaldırıldılar. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.