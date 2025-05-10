Kırklareli’nde Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

KAZA SONRASI YARALANMA

Kırklareli’nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde, 39 ABM 339 plakalı S.Ç. yönetimindeki otomobil ile 39 ADM 793 plakalı T.A.’nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra, motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sonrasında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.