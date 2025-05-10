Haberler

Kırklareli’nde Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

KAZA SONRASI YARALANMA

Kırklareli’nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde, 39 ABM 339 plakalı S.Ç. yönetimindeki otomobil ile 39 ADM 793 plakalı T.A.’nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra, motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sonrasında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya Bisiklet Turu 2025 Devam Ediyor

108. İtalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Arnavutluk'un Tiran şehrinde başladı. Yarış, Başbakan Edi Rama'nın katılımıyla İskender Bey Meydanı'nda gerçekleşti ve 23 ekip mücadele edecek.
Haberler

Keban’da AK Parti Toplantısı Gerçekleşti

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti'nin istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, partinin halkla entegrasyonunun önemi vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.