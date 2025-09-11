Kırklareli’nde Araç Şarampole Uçtu

KAZA SONUCU YARALANMA OLAYI

Kırklareli’nde meydana gelen bir kaza sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Pınarhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyü civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.C.Ö. yönetimindeki 34 TK 3913 plakalı panelvan araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yolun kenarındaki şarampole düşerek ağaç köküne çarptı ve çalılıklara saplandı.

Kazayı gören köylüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi, ekiplerin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların Pınarhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Araçta maddi hasar oluştuğu da belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kaza, sürüş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.