Kırklareli’nde Balıkçı Barınakları Toplantısı Yapıldı

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Kırklareli’de “İlimizdeki Balıkçı Barınaklarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu bir değerlendirme toplantısı yapıldı. İğneada Longoz Ormanları Milli Parklar Şefliği Toplantı Salonu’nda Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri ele alındı. Toplantıda yer alan katılımcılar arasında Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Şen, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve ilgili kurumların temsilcileri bulunuyor.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, faaliyet gösteren balıkçı barınaklarının mevcut durumu, yaşanan yapısal ve idari sorunlar, güvenlik önlemleri ve altyapı eksiklikleri dikkatlice ele alındı. Katılımcılar, ayrıca barınakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılması için yapılabilecek iyileştirme çalışmaları üzerinde durdu. Vali Uğur Turan, balıkçı barınaklarının bölge ekonomisine olan katkısına dikkat çekerek, bu alanlarda hizmet kalitesinin artırılması ve balıkçıların yaşamlarını kolaylaştıracak adımların kararlılıkla atılması gerektiğini belirtti.