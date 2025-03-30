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Kırklareli’nde Bayramda Camilere Yoğun İlgi

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Kırklareli’nde yapılan Ramazan Bayramı kutlamalarında, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere yöneldi. Bayram münasebetiyle halk, Kırklareli’nde camilere akın etti. Hızırbey Camisi’nde bayram namazı için yerini alan vatandaşlar, namazlarını kıldıktan sonra İl Müftüsü Yusuf Eviş’in verdiği vaazı dinleme fırsatı buldu.

BAYRAMLAŞMA VE GELENEKLER

Namazın ardından, vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak bu özel günün mutluluğunu paylaştı. Bayram, hem dini bir vecibeyi yerine getirmek hem de birlik ve beraberliği pekiştirmek için önemli bir fırsat sundu.

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