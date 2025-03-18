Kırklareli’nde Çanakkale Zaferi Anma Töreni

ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ TÖRENİ

Kırklareli’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü sebebiyle bir tören düzenlendi. Tören, Kırklareli Şehitliği’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şehitlikteki anma programında, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri anıta çelenk bıraktı.

VALİ’DEN ANLAMLI KONUŞMA

Dernek Başkanı Yakup Yürükçü’nün ardından Vali Uğur Turan, Şehitlik Şeref Defteri’ni imzaladı. Turan, yaptığı konuşmada, Çanakkale zaferinin esaret altında yaşayan milletler için bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Bundan tam 110 yıl önce 18 Mart 1915’te Çanakkale’de verdiğiniz mücadele, küllerinden yeniden doğan bir milletin miladı sayılmış, kazandığınız zaferle birlikte dünya tarihinin akışı değişmiştir. Oldukça zor şartlar altında ve kısıtlı imkanlarla batının büyük ordularına karşı kazandığınız bu eşsiz zafer, esaret altında yaşayan milletlere ilham kaynağı olmuştur” dedi.

DUALAR VE GÖSTERİLER

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Daha sonra, şehit mezarlarına çiçek bırakan Turan ve beraberindekiler, Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan gösterileri izledi.