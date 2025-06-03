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Kırklareli’nde Çanta Paniği Yaşandı

PANİK YARATAN ÇANTA OLAYI

Kırklareli’nde Beyazıt Camisi’nin bahçesinde bırakılan bir çanta, paniğe neden oldu. Olayın ardından bomba imha ekipleri, çantayı fünye ile patlattı. Patlama sonrası çantanın içinden sadece kıyafetler çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Alınan bilgilere göre, Kocahıdır Mahallesi’nde bulunan caminin bahçesinde bulunan çantadan şüphelenen vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrasında bölgeye polis ekipleri intikal etti ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollü patlatma işlemi sonrasında içeriği güvenli bir şekilde incelendi.

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