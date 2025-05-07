Kırklareli’nde Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Kırklareli merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık vakalarına karışan kişilerin yakalanması amacıyla polis ekipleri bir çalışma başlattı.

SÜREÇ VE YAKALAMALAR

Şüphelilerin mağdurları “sazan sarmalı” adı verilen bir yöntemle dolandırdığı belirlendi. Kırklareli ve Adana’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon ile 8 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde, 12 cep telefonu, 7 SIM kart, 2 tablet ve bir hafıza kartı ele geçirildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı, hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeler dolandırıcılıkla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor.