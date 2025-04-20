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Kırklareli’nde Dört Kişi Elektrik Çarpıldı

HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİLER

Kırklareli’nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan toplamda 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bilgilere göre, Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda 5 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi ve bu esnada elektrik akımına kapıldılar.

OLAY YERİNE GİDEN SAĞLIK EKİPLERİ

Olayın ardından çevredekiler hemen haber verdi. Bu durum üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sudan çıkarılan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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