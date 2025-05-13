Kırklareli’nde Eğitim Çalıştayı Yapıldı

KAPSAYICI EĞİTİM ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Kırklareli’nde gerçekleştirilen Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı’nda özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimi, mülteci ve Roman öğrencilerin durumu gibi önemli konular masaya yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Öğretmenevi’nde düzenlenen programda yaptığı açıklamada, çalıştaydan elde edilecek sonuçların büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Özefsun, özel eğitim kurumlarının faaliyetlerine verdikleri önemi vurgulayarak, bu tür çalıştayların gelecekte geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Çalıştayın Kırklareli’ndeki ilk kez düzenlendiğini belirten Özefsun, Kırklareli ve Bulgaristan’dan katılımcıların karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunacaklarını aktardı.

ALINAN KARARLAR BAKANLIĞA İLETİLECEK

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte bu tür etkinliklerin katılımcılara bilgi ve deneyim kazandırdığını ifade eden Özefsun, “Bu çalıştayın okyanusta bir damla olmasını, yürüdüğümüz yolda bir adım teşkil etmesini istiyoruz. İnşallah ülkeler arası işbirlikleri bizlere örnek olur ve güzel kararlar ortaya çıkar. Burada alınan kararlar Bakanlığımıza da iletilecek. Umuyorum ki şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya faydalı bir çalışma olur.” şeklinde konuştu.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Şahin Değer, çalıştayda özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, eğitim sistemindeki mülteciler, Roman öğrenciler, özel yetenekli bireyler ve kapsayıcı eğitimin dışında kalan öğrenci gruplarının değerlendirileceğini belirtti. Çalıştayın bilimsel bir temele dayandığını ve uluslararası bir nitelik taşıdığını vurgulayan Değer, “Konumuzu belirlerken öncelikle şehrimizin ve daha geniş ölçekte ülkemizin eğitimle ilgili sorunlarını özel eğitim bağlamında değerlendirdik. Bu başlıklardan yola çıkarak çalışmalarımıza yön verdik.” dedi.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUN OLDU

Programda Bulgaristan Burgaz Kapsayıcı Eğitimi Destekleyen Bölgesel Merkez Temsilcisi Tatyana Yankıeva da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunularak etkinliğe renk katıldı. Çalıştaya ayrıca Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile çok sayıda eğitimci katıldı. Çalıştayın yarın sona ereceği belirtildi.