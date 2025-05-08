Kırklareli’nde Ehliyet Sınavında Kopya Yakalandı

KIRKLARELİ’NDE KOPYA DÜZENEKİYLE YAKALANDI

Kırklareli’nde bir kişi, ehliyet sınavı sırasında hazırladığı kopya düzeneği ile yakalandı. Alınan bilgilere göre, Kırklareli Şehit Astsubay Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen sınavda M.Y.’den gelen sesler görevli öğretmenin dikkatini çekti ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Y.’nin kulağına gizlice yerleştirilmiş kulaklık ve kamera düzeneği bulunan kauçuk kaplamalı bir kopya cihazı tespit etti. Ayrıca, sim kart ve ses cihazı da ele geçirildi. M.Y., kulağındaki düzenek nedeniyle zorluk yaşayınca hastaneye götürülerek tıbbi müdahale ile düzeneği çıkarıldı. Hakkında gerekli işlemler başlatıldı.