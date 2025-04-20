Kırklareli’nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ

Kırklareli’ndeki bir çay bahçesinde bulunan süs havuzunda elektrik akımına kapılan dört kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, olay, Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda yaşandı. 5 yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki üç kişi, havuza girdi ve hepsi elektrik akımına kapıldı.

HASTANE PROSESLERİ

Çevredeki insanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sudan çıkarılan dört kişi, ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Elektrik akımına kapılan çocuk, ilk tedavisinin hemen ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Bulut, hastane önünde bekleyen yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri, bölgede detaylı çalışma yaptı. İşletme sahibi E.F. (38) gözaltına alındı. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda incelemelerde bulunarak, havuzda yeterli topraklamanın yapılmadığını tespit etti. Olay, elektrik güvenliğinin zorunlu bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.