Kırklareli’nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kırklareli’nde bulunan bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek havuza düştü. Çocuğu kurtarmak amacıyla çevredeki 3 kişi havuza girdi ve hepsi elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Elektrik akımına maruz kalan çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne yönlendirildi.

OLAY YERİNE GİDEN YETKİLİLER BİLGİ ALDI

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Bulut, hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın ardından polis ekipleri, bölgede inceleme gerçekleştirdi. İşletme sahibi E.F. (38) gözaltına alındı.

HAVUZDA TOPRAKLAMA YOKTU

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemelerde topraklama yapılmadığını tespit etti. Olayın nedeni ve detayları hakkında soruşturma başlatıldı.