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Kırklareli’nde Elektrik Akımına Kapılanlar Var

Olayın Detayları

Kırklareli’nde bir çay bahçesinde meydana gelen olayda, süs havuzunda elektrik akımına kapılarak yaralanan 1 çocuk ve 4 yetişkin bulunuyor. İşletme sahibi olay sonrası gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Çocuğu kurtarmak amacıyla 3 kişi de hemen havuza atladı. Ancak bilinmeyen bir nedenle 4 kişi elektrik akımına kapıldı.

Sağlık Ekibinin Müdahalesi

Durumun bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralanan 5 yaşındaki M.K., ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Teknik İnceleme

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan işletme sahibi E.F. (38) hakkında incelemeler devam ediyor. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptıkları incelemede topraklamanın olmadığını tespit etti. Bu durum, olayın sebebiyle ilgili soruşturmanın kapsamını genişletebilir.

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