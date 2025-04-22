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Kırklareli’nde Elektrik Akımına Kapılanlar Yaralandı

KIRKLARELİ’NDE İNFAZ OLAYI

Kırklareli’nde bir çay bahçesinde meydana gelen olayda, süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1 çocukla birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Bu olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü mahkemece tutuklandı.

Çocuk kurtarmak için havuza atladılar

Yayla Mahallesindeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Çocuğu kurtarmaya çalışan 3 kişi de ona yetişmek için havuza atladı. Ancak henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bu 4 kişi elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası yaralanan M.K., ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer 3 kişinin tedavileri ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayla bağlantılı olarak çay bahçesinin işletme sahibi E.F. ve H.D. ile birlikte elektrikçiler S.A., İ.A. ve E.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından söz konusu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme değerlendirmesi sonrasında işletme sahibi E.F. ve H.D. ile elektrikçi S.A. ve İ.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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