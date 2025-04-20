Kırklareli’nde Elektrik Akımında 4 Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Kırklareli’nin Yayla Mahallesi’nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılarak yaralanan dört kişi arasında bir çocuk da bulunuyor. 5 yaşındaki çocuk, Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda havuza düştü. Çocuğu kurtarmak amacıyla havuza atlayan üç kişi de elektrik akımından etkilendi.

MÜDAHALE VE DURUM

Henüz nedeninin belirlenemediği olayda, dört kişi elektrik akımına kapılırken, durumun ciddiyeti ihbar üzerine sağlık ve polis ekiplerinin hızlıca bölgeye yönlendirilmesine yol açtı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili ihmali olan kişilerle ilgili inceleme ise devam ediyor.