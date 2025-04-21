Kırklareli’nde Elektrik Akımıyla Yaralanma

KIRKLARELİ’NDE ÇAY BAHÇESİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 4 KİŞİ YARALANDI

Kırklareli’nde bir çay bahçesinde meydana gelen olayda, süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak işletme sahibi gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Küçük çocuğu kurtarmak amacıyla 3 kişi de havuza atladı. Belirlenemeyen bir nedenle bu 4 kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE MÜDAHALE

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 1 çocuk ve 4 kişiye ilk müdaheleyi yaptıktan sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K., ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili Kırklareli Valisi Uğur Turan, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili işletme sahibi E.F. (38) gözaltına alındı. Ayrıca Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptıkları incelemede topraklama yapılmadığını tespit etti.