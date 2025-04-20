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Kırklareli’nde Elektrik Çarpması Olayı Yaşandı

OLAYIN DETAYLARI

Kırklareli’nde bir çay bahçesinde yer alan süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1’i çocuk, toplamda 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Yayla Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak amacıyla 3 kişi de havuza atladı. Olayın gelişimi sırasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 1 çocuk da dahil toplam 4 kişi elektrik akımına kapıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 1’i çocuk olan 4 kişinin ilk müdahalesini yaptıktan sonra onları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi.

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