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Kırklareli’nde Elektrik Çarpması Olayı Yaşandı

ÇAY BAHÇESİNDEKİ OLAY

Kırklareli’nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1 çocuk ve 3 yetişkin yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Yayla Mahallesi’nde yer alan Mehmet Akyürek Yayla Parkı’ndaki olayda, 5 yaşındaki çocuk havuza düştü. Küçük çocuğu kurtarmak için havuza atlayan 3 kişi de aynı akıma kapıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Henüz belirlenemeyen nedenlerle meydana gelen bu olayda, ihbar üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralanan 1 çocuk ve 3 yetişkine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye sevk etmek için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

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