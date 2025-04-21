Kırklareli’nde Elektrik Kazası: 4 Tutuklu

KIRKLARELİ’NDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA OLAYI

Kırklareli’nde bir çay bahçesinde yaşanan olayda süs havuzunda 4 kişi elektrik akımına kapıldı. Bu duruma ilişkin olarak gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda meydana gelen olay üzerine işletme sahibi E.F’nin ardından ortaklar H.D. ile elektrikçi S.A, İ.A. ve E.P. hakkında soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. İşletme sahipleri E.F. ve H.D. yanı sıra elektrikçiler S.A. ve İ.A. tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

TEDAVİLER DEVAM EDİYOR

Yaşanan olayda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri havuzda yaptığı incelemede topraklamanın eksik olduğunu tespit etti. Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde, diğer 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdürülüyor.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETTE BULUNDU

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi olanları ziyaret etti. Bulut, hastaların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, “Çok şükür, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek hepimizi rahatlattı.” ifadelerini kullandı.