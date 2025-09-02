Kırklareli’nde Emekli Memur Mutluluğu Yaşıyor

ÜNİVERSİTE HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Kırklareli’nin 73 yaşındaki emekli memuru Necdet Canaslan, uzun bir bekleyişin ardından üniversite okuma hayalini gerçekleştirme mutluluğu yaşıyor. Canaslan, İstanbul’daki lise eğitimini tamamladıktan sonra 1973 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalışma hayatına adım attı. Çalışma temposunun yoğunluğu, onun akademik eğitim almasını geciktirdi. 1989 yılında üniversite sınavına girmesine rağmen başaramadı. Bu süreçte evlenip iki çocuk sahibi olan Canaslan, 1999 yılında memurluktan emekli oldu.

YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKTI

Emeklilik sonrası özel sektörde gayrimenkul danışmanı olarak çalışma hayatını sürdüren Canaslan, hayalini gerçekleştirmek amacıyla 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katıldı. Sınavdan aldığı puanla Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’ne yerleşti. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü’ndeki kayıt merkezine başvurarak gerekli işlemlerini tamamlayan Canaslan, başlangıç belgelerini aldı.

HEYECANINI PAYLAŞTI

Canaslan, üniversitede eğitim alacak olmanın verdiği mutluluğu şöyle ifade etti: “Çok mutluyum.” Öğrencilik dönemini özlediğini belirten Canaslan, bu yıl sınava katılarak Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’ne yerleştiğini aktardı. İlk kez okula başlayan çocuklar gibi heyecanlı olduğunu ifade eden Canaslan, “Daha önce üniversite okumadım, ilk kez okuyacağım. Çalışmaktan dolayı fırsatım olmadı. Şimdi boş duracağıma üniversite okumak istedim.” dedi. 1989 yılında üniversite sınavına girdiğini hatırlatan Canaslan, “O zaman kısmet olmadı, şimdi kısmet oldu. Okumak istiyorum ve okuyacağım.” diye ekledi. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu’na gitmek istediğini ancak fırsat bulamadığını söyleyen Canaslan, emekli olduktan sonra sonuca ulaştığı için mutlu olduğunu belirtti.