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Kırklareli’nde Engelli Taklidi Yapan Yakalandı

ENGELLİ KENDİSİNİ TANITAN DİLENCİ YAKALANDI

Kırklareli’nde şehir dışından gelen ve kendini engelli olarak tanıtan bir kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Bu kişi, vatandaşlardan zorla kalem satmaya çalışarak dilencilik yaptığının tespit edilmesi üzerine zabıta müdahalesi ile karşılaştı.

KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA CEZA UYGULANDI

Zabıta ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, Kırklareli Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada Kabahatler Kanunu çerçevesinde 1.406 lira idari para cezası uygulandı. Zabıta Müdürlüğü, bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşların kendilerine bilgi vermelerini istedi.

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