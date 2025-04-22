Kırklareli’nde Etkinlik Düzenlendi Bayram İçin

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Kırklareli’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu tarafından okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bu keyifli etkinlikte öğrenciler dans etti ve şiirler okudu. Ayrıca, Bulgaristan’ın Burgas kentindeki Saint Kliment Ohridski Basic Okulu öğrencileri de etkinlikte dans performansı gerçekleştirerek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Etkinliğe Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ve öğrencilerin aileleri katıldı.

BITKİ KORUMA ÜRÜNLERİ DENETİMİ

Kırklareli’nde bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin içeriklerini detaylı bir şekilde inceledi. Ekipler, denetimlerde ürünlerin ambalaj, barkod ve etiket bilgileri ile içerik uygunlukları, depolama koşulları ve satış prosedürlerini kontrol etti. Bu denetimler, tarım ürünlerinin güvenliğini sağlamak için büyük bir önem taşımaktadır.