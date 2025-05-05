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Kırklareli’nde Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

DENETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmeleri üzerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, merkez ve ilçelerdeki toplu tüketim ve üretim işletmelerine yönelik faaliyetlerde bulundu. Yapılan denetimlerde, gıda ürünlerinin hijyenik koşulları ve muhafaza şartları gözden geçirildi.

GÜVENLİ GIDA İÇİN ÇALIŞILIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda sağlama amacıyla çalıştıklarını belirtti. Denetimlerin süreklilik arz edeceğini ifade ederek, halkın sağlığını koruma noktasında gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

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