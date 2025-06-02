Kırklareli’nde Gıda Denetimleri Arttı

ARTAN DENETİMLER

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, Kırklareli’deki gıda işletmelerine yönelik denetimler belirgin şekilde arttı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, bayram öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, merkez ve ilçelerde özellikle et ve et ürünleri satan işletmeleri hedef alarak gıda ürünlerinin hijyenik koşullarını ve muhafaza şartlarını titizlikle kontrol ediyor.

GIDA GÜVENLİĞİNE ÖNEM

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bayram öncesi vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamanın önemine vurgu yaparak, denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Bu süreç, tüketici sağlığını koruma ve güvenli gıda sunma konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.