Kırklareli’nde Gıda Denetimleri Sıkılaştı

RAMAZAN DÖNEMİNDE DENETİMLER ARTIRILDI

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Ramazan ayında denetim çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde bulunan fırın, market, pastane ve kasaplarda denetimler gerçekleştiriyor. Denetim sırasında işletmelerin üretim alanları titizlikle inceleniyor.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI VE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan ayı süresince, teknik personellerimizce, tüketici sağlığın korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla fırınlara, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Bu denetimlerin, güvenli gıda temini açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.