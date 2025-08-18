Haberler

Kırklareli’nde Gıda Denetimleri Yapıldı

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kırklareli’nde et ve et ürünleri işletmelerine yönelik bir denetim gerçekleştirildi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde et ve et ürünleri işletmelerini denetledi. Bu denetimlerde, üretim alanlarında hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve doğru muhafaza şartları detaylı bir şekilde incelendi.

GÜVENLİ GIDA İÇİN YENİDEN DENETİM

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda temin etmek adına denetimlerin süreceğini ifade etti. Bu çalışmalar, halk sağlığını ve gıda güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

ÖNEMLİ

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

