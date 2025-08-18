Kırklareli’nde Gıda Denetimleri Yapıldı

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kırklareli’nde et ve et ürünleri işletmelerine yönelik bir denetim gerçekleştirildi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde et ve et ürünleri işletmelerini denetledi. Bu denetimlerde, üretim alanlarında hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve doğru muhafaza şartları detaylı bir şekilde incelendi.

GÜVENLİ GIDA İÇİN YENİDEN DENETİM

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda temin etmek adına denetimlerin süreceğini ifade etti. Bu çalışmalar, halk sağlığını ve gıda güvenliğini artırmayı amaçlıyor.