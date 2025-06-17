Kırklareli’nde Gıda Denetimleri Yapıldı

GIDA İŞLETMELERİ DENETİM ALTINDA

Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinin denetimlerine başladı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi, merkezle birlikte ilçelerdeki gıda işletmelerine kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetim süreçlerinde gıda ürünlerinin hijyen şartları ile saklama koşulları titizlikle incelendi.

DENETİMLER SÜRECEK

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenilir gıda sağlama amacıyla denetimlerin sürekli olarak sürdürüleceğini ifade etti. Bu süreç, hem gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlıyor hem de halkın sağlığını koruma temeli oluşturuyor.