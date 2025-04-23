Kırklareli’nde Havuzda Elektrik Çarpması

ELEKTRİK AKIMINA KAPILANLARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kırklareli’nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlar arasında bulunan 14 yaşındaki F.D. ile 52 yaşındaki A.M.’nin tedavisi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor. Belediye Başkanı Derya Bulut, hastaneyi ziyaret ederek yaralıların sağlık durumlarını kontrol etti. Bulut, “Hem hastalarımızın ifadeleri hem de doktorlarımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda genel sağlık durumlarının çok iyi olduğunu görmek hepimizi çok mutlu etti.” dedi. Yaralılara da “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

OLAYIN SEBEBİ VE YAPILAN GÖZALTI

Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda meydana gelen olay, 20 Nisan’da 5 yaşındaki M.K.’nin dengesini kaybederek süs havuzuna düşmesiyle başladı. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki üç kişi, havuza girince elektrik akımına kapıldı. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptıkları incelemede topraklamanın olmadığını tespit etti. Olay sonrası gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü, işletme sahipleri ve elektrikçiler de dahil olmak üzere tutuklandı.

TEDAVİ SÜRECİ

Hastanede tedavi gören Levent Yüzer, önceki gün taburcu edildi. Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi ise Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde sürüyor. İlgili iki kişinin tedavisi de Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. Olayın detayları ve tedavi süreçleri, kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor.