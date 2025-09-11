Kırklareli’nde Heimlich ile hayata tutundu

Kırklareli’nde yemek yerken boğazına et parçası kaçan bir vatandaş, işletme müdürünün uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde hayatını kurtardı. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi civarında faaliyet gösteren bir firmanın yemekhanesinde yaşanan olayda, iş başvurusu için firmaya gelen bir kişi, öğle saatlerinde yemek daveti aldı. Yemek sırasında et yerken, ani bir şekilde nefes borusuna parça kaçan vatandaş zor anlar yaşadı ve baygınlık geçirdi.

MÜDÜRDEN HIZLI MÜDAHALE

Olayı fark eden işletme müdürü Halil İbrahim Gül, boğulma tehlikesi veren vatandaşa hızlı bir şekilde müdahale etti. Gül’ün uyguladığı Heimlich manevrası sonucunda, hastanın boğazındaki et parçası çıkarıldı ve kişi yeniden nefes almaya başladı. O anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayı anlatan Halil İbrahim Gül, Heimlich manevrasının hayati önemine değinerek, “Yemek sırasında misafirimizin soluk borusuna et parçası kaçtı. Bir anda yüzü morardı ve nefes alamadı. Hemen Heimlich manevrası ile müdahale ederek boğazındaki parçayı çıkarttık. Şu an sağlık durumu gayet iyi” şeklinde konuştu.