Kırklareli’nde İsrail Saldırıları Protesto Edildi

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Kırklareli’nde, Gazze’nin orta ve güney kesimlerine yönelik gerçekleştirilen İsrail saldırıları protesto edildi. Pınar Mahallesi Turist Caddesi’nde toplanan grup, öncelikle bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını grup adına Müslüm Karaca gerçekleştirdi.

AÇIKLAMA VE TEPKİLER

Karaca, 19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail’in Gazze’ye sık sık saldırı düzenlediğini ifade etti. “Son olarak bu gece ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda, 400’den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde, ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran siyonistler, barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

KONVOY GÖSTERİSİ

Basın açıklamasının arkasından, topluluk Filistin ve Türk bayraklarıyla süslenmiş araçlarla konvoy düzenledi.