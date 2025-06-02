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Kırklareli’nde Jandarma Bilgilendirme Gerçekleştirdi

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, traktör sürücülerini bilgilendiriyor. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, sorumlu oldukları alanlarda trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması için köy ziyaretleri düzenliyor.

UYARI VE BİLGİ PAYLAŞIMI

Ekipler, traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurma zorunluluğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, sürücülerden traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları isteniyor. Bu konuda kavşaklarda geçiş üstünlüğü hakkında da bilgi veriliyor. Jandarma ekipleri, bilgilendirici broşürleri de sürücülere dağıtmayı ihmal etmiyor.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgilere göre, sürücülere yönelik eğitimler araştırılmaya ve devam etmeye devam ediyor. Bu çalışmalar, trafik güvenliğinin artırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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