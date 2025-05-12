Kırklareli’nde Jandarma Sivil Denetim Yaptı

SİVİL DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırklareli’nde jandarma, yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde sivil denetim yaptı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, bu denetimle birlikte yolcu taşımacılığı yapan taşıtlardaki güvenlik önlemlerini gözden geçirdi.

KURALLARA UYUM KONTROL EDİLDİ

Yapılan denetimde, şoför ve yolcuların emniyet kemerlerini takıp takmadığı gibi unsurlar ile şoförlerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı.