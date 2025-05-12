Haberler

Kırklareli’nde Jandarma Sivil Denetim Yaptı

SİVİL DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırklareli’nde jandarma, yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde sivil denetim yaptı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, bu denetimle birlikte yolcu taşımacılığı yapan taşıtlardaki güvenlik önlemlerini gözden geçirdi.

KURALLARA UYUM KONTROL EDİLDİ

Yapılan denetimde, şoför ve yolcuların emniyet kemerlerini takıp takmadığı gibi unsurlar ile şoförlerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor, Cihan Aydın’a tepki gösterdi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Galatasaray karşılaşmasının hakemi Cihan Aydın'ın atanmasına itiraz ederek, bunun uzun süredir devam eden haksızlıklara dayandığını belirtti.
Haberler

Sivas’ta Sosyal Güvenlik Töreni Yapıldı

Sivas'ta Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK İl Müdürü Ahmet Kale, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Vali Yılmaz Şimşek, sosyal güvenlik sisteminin önemini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.