Kırklareli’nde Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi alarak harekete geçiyor. Kent merkezinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor.

ARAWAN ONE ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınıyor. Gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile bir tüfek ele geçiriliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.