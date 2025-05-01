Kırklareli’nde Kaçak Avcılık Önleme Çalışması

KIRKLARELİ’NDE KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE

Kırklareli’nde kaçak avcılığa yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, baraj gölünde serilmiş 500 metre uzunluğundaki ağ ele geçirildi. Elde edilen bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayalıköy Barajı’nda yasak olmasına rağmen ağın bulunduğunu belirledi.

BALIKLAR SUYA TEKRAR KAVUŞTU

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda barajda bulunan 500 metre uzunluğundaki misina ağı temin edildi. Ağa takılan balıkların ise sağlıklı bir şekilde suya bırakıldığı duyuruldu. Bu tür uygulamalar, doğanın korunması ve ekosistemin düzeninin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.