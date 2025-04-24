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Kırklareli’nde Kaçak Hayvan Getirildi, Ceza Verildi

BÜYÜKBAŞ HAYVAN KAÇAKÇILIĞI CEZA GETİRDİ

Kırklareli’nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getiren bir kişiye 109 bin 390 lira ceza uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, “şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari” olarak bilinen bir durumun söz konusu olduğu bilgisine ulaştıktan sonra harekete geçti.

KONTROL VE EL KOYMA İŞLEMLERİ

Bir ahırda yapılan detaylı kontroller sonucu canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, 12 büyükbaş hayvana el koydu. Kaçak olarak getirilen hayvanlar mezbahada kestirilip etleri sahibine teslim edildi. Hayvanları kaçak olarak getiren kişiye, uygulanan idari ceza 109 bin 390 lira oldu.

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