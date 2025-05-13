Kırklareli’nde Kadını Öldürüp İntihar Etti

CİNAYET VE İNTİHAR OLAYI

Kırklareli’nde evini ve otomobilini yakarak bir kadını tabancayla öldüren kişi, ardından intihar etti. Demircihalil köyü civarında bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiyenin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yanan otomobile yaklaşık 15 metre mesafedeki toprak yolda iki kişinin hareketsiz yatmakta olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, iki kişinin de hayatını kaybettiği anlaşıldı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 60 yaşındaki Hacı T’nin, 53 yaşındaki Aysel S’yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, olay yeri incelemelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZANLININ DAVRANIŞLARI

Otomobilini ateşe veren zanlının, bir gün önce Karakaş Mahallesi’ndeki evini de yaktığı öğrenildi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.