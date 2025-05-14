Kırklareli’nde Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kırklareli’nde tabancayla hayatını kaybeden Aysel S’nin (53) cenazesi toprağa verildi. Demircihalil köyü civarında yer alan çalılık alanda dün öldürülen Aysel S’nin cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Sultan Reyhani Camisi’ne getirildi. Aysel S’nin ailesi, cami avlusunda taziye kabul etti. Kılınan namazın ardından cenaze, kent mezarlığına defnedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, köy çevresindeki bir otomobilin alev aldığı ihbarıyla başladı. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Söndürülen aracın yakınında iki kişinin cesedinin bulunmasıyla birlikte jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucunda Hacı T’nin (60), Aysel S’yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Ayrıca, bu kişinin otomobilini ateşe vermeden önce Karakaş Mahallesi’ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.