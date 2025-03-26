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Kırklareli’nde Kadir Gecesi Camilere Yoğun İlgi

KIRKLARELİ’NE CAMİLERDE KADİR GECESİ COŞKUSU

Kırklareli’nde vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla camilere yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” kabul edilen bu özel gece için şehirde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

HIZIRBEY CAMİİ’NDE ANLAMLI ETKİNLİK

Hızırbey Camii’nde yatsı namazı öncesi yapılan etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra, İl Müftüsü Yusuf Eviş gecenin anlamı ve önemi hakkında bir konuşma yaptı. Program dualar edilip salavat getirilmesiyle devam etti ve katılımcılar, birlik ve beraberlik içinde namazını kıldı.

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