Kırklareli’nde Küçükbaş Aşılamaları Devam Ediyor

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN AŞILAMALARI SÜRÜYOR

Şap hastalığından ari ve koyun ile keçi vebasından korunan Kırklareli’nde küçükbaş hayvanların aşı işlemleri devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görev yapan veteriner hekimler, kentin çiftliklerinde bulunan küçükbaş hayvanları aşılıyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, veteriner hekimlerin mesai mefhumu gözetmeden şap ile koyun ve keçi vebası aşılamalarında aktif olarak yer aldığını bildirdi. Aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Karaca, “İlimiz genelinde hayvan ve halk sağlığını korumak adına mesai mefhumu gözetmeksizin aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Şap hastalığından ari, koyun ve keçi vebasından korunmuş bölge ilan edilen Trakya’mızı hastalıklardan uzak tutmak için titizlikle çalışıyoruz. Sağlıklı hayvanlar sağlıklı bir gelecek demek.” şeklinde konuştu.