Kırklareli’nde Motosiklet Denetimi Yapıldı

DENETİMLER SÜRÜCÜLER İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlediği bu denetimlerde çeşitli important kurallar hatırlatıldı. Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcıları, öncelikle kask takma zorunluluğu, kavşaklarda geçiş önceliği, hız sınırlarına uymak gibi konularda uyarıldı. Ayrıca, trafik ışıkları ve işaretlerine uyma gerekliliği, yaya kaldırımlarında sürmeme, araçların arasından ve ters yönden gitmeme gibi maddelere de dikkat çekildi.

KAZA SAYILARINI AZALTMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Denetim esnasında, jandarma ekipleri sürücülere yıl içinde yaşanan ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında artış olduğu hatırlatılarak bilgilendirme yapıldı. “Bir Kural Bir Ömür” sloganıyla hazırlanan broşürler ve sticker’lar da dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu trafik denetimlerinin amacı sürücüleri cezalandırmak değil; olası trafik kazalarını önlemek ve bu tür kazalar sonucunda yaşanabilecek can kaybı ile ağır yaralanmaları azaltmak.