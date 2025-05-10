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Kırklareli’nde Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde üniversite öğrencileri, çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Babaeski Kız Öğrenci Yurdunda eğitim gören bu öğrenciler, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Etkinlik boyunca öğrenciler, çevre temizliği yaparak hem topluma hem de doğaya duyarlılıklarını ortaya koydu.

GENÇLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Etkinlik sırasında, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, gençlerin çevre konusundaki duyarlılıklarına teşekkür etti. Babuşçu, “Gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak istiyoruz” diyerek bu tür etkinliklerin farkındalık yaratma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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