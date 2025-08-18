Kırklareli’nde Orman Yangını Söndürüldü

ORMAN YANGINI DEMİRKÖY’DE ÇIKTI

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle genişlemeden kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Demirköy ilçesindeki Barajlar mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı. Yangın durumu fark edilir edilmez, olay yerindeki durumu müdahale için itfaiye ekiplerine bildirdi.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yangın söndürme çalışmaları, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, büyük bir zarara yol açmadan sona erdi.