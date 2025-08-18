Haberler

Kırklareli’nde Orman Yangını Söndürüldü

ORMAN YANGINI DEMİRKÖY’DE ÇIKTI

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle genişlemeden kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Demirköy ilçesindeki Barajlar mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı. Yangın durumu fark edilir edilmez, olay yerindeki durumu müdahale için itfaiye ekiplerine bildirdi.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yangın söndürme çalışmaları, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, büyük bir zarara yol açmadan sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı 45 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine müdahale için polis ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralı hastaneye götürüldü.
Haberler

İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İskilip'te Ziraat Odası'nın sağladığı küspe-silaj paketleme makinesi hizmete girdi. İlk paketleme, Kaymakam Ramazan Polat ile Tarım Müdürü Murat Karaaslan tarafından yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.