Kırklareli’nde Osb Toplantısı Gerçekleştirildi

KIRKLARELİ’NDE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Kırklareli’nde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Vali Uğur Turan’ın başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde yapıldı ve gündem maddeleri detaylı bir şekilde görüşüldü.

Toplantıda konuşan Turan, Kırklareli OSB’nin gelişen ve sürekli ilerleyen bir bölge olduğunu belirtti. “Osb’ye olan ilginin arttığını” ifade eden Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti. Toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadayıfçı, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ve kurul üyeleri de katılım gösterdi.