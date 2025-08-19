Haberler

Kırklareli’nde Proje Kredi Miktarı Yükseldi

KÖYÜMDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR PROJESİ UZATILDI

Kırklareli’nde hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi, yeni bir ek protokolle 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu protokol çerçevesinde kredi miktarı 600 bin liradan 1 milyon 200 bine çıkarıldı. Proje, Kırklareli Valiliği ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçiriliyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA DESTEK

Protokol imza töreninde konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinin amaçlarına vurgu yaptı. Proje ile birlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan işletmelerin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, atıl kalan işletme kapasitelerinin değerlendirilmesi ve yerel ırkların desteklenmesi hedefleniyor. Bu sayede bölgesel kalkınmanın sağlanması bekleniyor. Devletin her zaman üreticilerin yanında olduğunu belirten Turan, bu alandaki çalışmalara valilik olarak sürekli destek verdiklerini ifade etti.

TÖRENE YETKİLİLER KATILDI

Protokol imza törenine Kırklareli Valisi Uğur Turan’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve Ziraat Bankası Kırklareli Şube Müdürü Şinasi Kızılarslan da katıldı. Bu tören, projenin yerel hayvancılığı destekleme çabalarına dikkat çekti.

