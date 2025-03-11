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Kırklareli’nde Ramazan Denetimleri Artırıldı

DENETİMLER SIKLAŞTI

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Ramazan ayında denetimlerini artırdı. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerdeki fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim yaparak gıda güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.

HIZLI GIDA KONTROLÜ

Denetimlerde işletmelerin üretim alanları detaylı bir şekilde incelendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında toplum sağlığına yönelik bu denetimlerin devam edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz” denildi.

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