Kırklareli’nde Sağanak Yağış Etkili Oluyor

KIRKLARELİ’NDE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLUYOR

Kırklareli’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Bayramın birinci günü gerçekleşen yağışlar, kentin çeşitli bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

PATLAYAN YAĞIŞ VE VATANDAŞLAR

Yağış nedeniyle vatandaşlar, yağmurdan korunmak için şemsiye kullanıyor. Bazı kişiler ise otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında gizleniyor. Yağışların yoğunluğu bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVDE

Etkili olan sağanak nedeniyle itfaiye ekipleri, su birikintilerinin bulunduğu alanlarda rögar kapaklarını açma çalışmalarına başladı. Kentte hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü belirtilirken, yağışların devam etmesi bekleniyor.